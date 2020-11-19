عاجل .. أسماء الشركات الفائزة بمناقصة التنقيب عن الذهب في الأراضي المصرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:31 م
التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة البترول اليوم الخميس، أسماء الشركات الفائزة في مناقصة التنقيب عن  الذهب  بالارضي المصرية  والتى طرحتها في شهر فبراير الماضي بإجمالي بإجمالي 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.


وجاءت أسماء الشركات التي فازت بالمناقصة اليوم والبالغ عددهم 11 شركة مصرية وعالمية،  أولا الشركات العالمية وهم سينتامين الاسترالية، شركة بارك جولد جيولوجي الكندية، وشركة لوتس جولد كوربوريشن الكندية، وشركة AKH gold الإنجليزية، وشركة بي تو جولد الكندية، وشركة ريد سي ريسورسيز الكندية، وشركة مناجم النوبة الإنجليزية، ثانيا الشركات المصرية هي شركة ميداف للتعدين، وشركة العبادي للتعدين، وشركة شمال أفريقيا للتعدين والصناعة، وشركة إبداع فور جولد.


 

 وعلق وزير البترول عن  نجاح مناقصة التنقيب عن الذهب في مصر  قائلا "إن مشاركة الشركات العالمية في المزايدة العالمية للذهب في ظل جائحة كورونا المستجد يدل على ثقة العالم والمستثمرين في المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع البترول والتعدين المصري خاصة وأن  وصل عدد الشركات  التي تقدمت للمناقصة نحو 17 شركة.

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