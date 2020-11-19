عاجل .. وزير البترول توقف المفاوضات مع "ساويرس" للاستحواذ على شركة "شلاتين" للتعدين

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا يوم الخميس إن المفاوضات مع الملياردير المصري نجيب ساويرس للاستحواذ علي شركة شلاتين للثروة المعدنية توقفت حاليا.

وكان ساويرس يتفاوض مطلع هذا العام للاستحواذ على 51 بالمئة من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 بالمئة من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات سبعة بالمئة.