ابن سينا تتمسك بتطبيق"علاجي" وترفض مطالبات نقابة الصيادلة بإلغائه

رفضت شركة ابن سينا فارما للأدوية، التنازل عن إتمام استحواذ على تطبيق "علاجي"، بعد مطالبات من قبل نقابة الصيادلة بسرعة إلغاء التطبيق، نافية أن يكون التطبيق خالف قانون الصيادلة المصري.





وكانت شركة ابن سينا فارما اعلنت عن انها تسعى للتحول الرقمي ضمن استراتيجية وتوجه الدولة، حيث انشئت تطبيق الكتروني في يوليو الماضي يوفر خدمات التعاقد مع الأدوية للصيادلة، و أعقبته بالاستحواذ على 75% من رأسمال تطبيق علاجي تك.

ويعد تطبيق علاجي تك، من أشهر التطبيقات التى شهدت نشاطا واسعا بعد أزمة كورونا، الذي يتركز نشاطة في صرف " الأدوية" للمرض وتسهيل توصلهم بالصيدليات الكترونيا، ولم توضح بشكل كامل نقابة الصيادلة أسباب اعتراضها على تطبيق " علاجي"، ولكنها قالت في بيانها" أن شركة ابن سينا فارما رفضت إلغاء التطبيق وبالتالي التعامل مع الجمهور مباشرة وهي ما ترفضه النقابة شكلا وموضوعا، لذلك قررت البدء بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ الإجراءات القانونية."

وحاولت الفجر التواصل مع عمر عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما؛ للاستفسار عن التأثير المتوقع على سهم الشركة بالبورصة من حملة مقاطعة الصيادلة لمنتجات الشركة، ولكنه لم يرد على الاستفسارات.

وقالت ابن سينا فارما في بيان أخباري أرسلته لإدارة البورصة، إن الشركة اتبعت كافة الإجراءات القانونية للمساهمة في تطبيق علاجي كما قدمت كافة المستندات الخاصة بتطبيق علاجي وأنها لا تمارس اي أعمال من أعمال المؤسسات الصيدلية الواردة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وأن تطبيق علاجي يقتصر دورة على تسهيل التواصل بين المرضى والصيدليات ولا يتدخل في عملية البيع ولا يعد وسيطا فيها.

وتابعت، أنها سوف تعقد ورشة عمل مع نقابة لمناقشة أي نقاط تعطي فائدة أكبر للصيدلي.