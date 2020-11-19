طبيب الأهلي يكشف مدى جاهزية أيمن أشرف لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مدى جاهزية أيمن أشرف لاعب الأحمر لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك نهاية نوفمبر الجاري.


جاهزية أيمن أشرف لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد طبيب الأهلي أنه تواصل مع أيمن أشرف لاعب منتخب مصر عقب الكدمة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعنة توجو ضمن إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كان 2021" بالكاميرون.


وأوضح خالد محمود أن أيمن أشرف حالته جيدة ولا يعانى من أى إصابة مؤكدا جاهزية لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتابع طبيب الأهلي أن الاعب تعرض لكدمة خفيفة لن تعوقه عن نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل.


ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشياطين الحمر لمواجهة أبو قير للأسمدة مساء المقبل ضمن إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر.

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