عودة الفيروس المميت وفوز بايدن برئاسة أمريكا.. هذه ملامح العالم الجديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
جو بايدن
جو بايدن
سامح أحمد
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غالبًا ما يغير العالم أحداث كبيرة، تأتي من أشياء صغيرة لا نتحسب لها، ومع ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في ديسمبر الماضي، وأصبح وباء عالمي لا يرى بالعين المجردة، تغيرت سياسيات الدول ودورها في مجابهة الوباء المميت.

 

نرصد بعض ملامح العالم الجديد

شهد العالم في الأيام القليلة الماضية، أحداثًا قد تغير من ملامحه، وربما تلقي بظلالها على حياة الشعوب، وسط إجراءات الاستعداد لكل السيناريوهات حول موجة فيروس كورونا الثانية، تزامنًا مع أحداث الإرهاب التي ضربت عددًا من الدول الأوروبية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية على حساب منافسه الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب.  

 

عودة فيروس كورونا

وتشير بعض المؤشرات الأولية، إلى تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا، قد تكون عبارة عن تجاوز الموجة الأصلية للدفاعات التي قد وُضعت لمكافحتها.

 

وطالبت حكومات الدول، مواطنيها بالإلتزام بتعليمات التباعد الإجتماعي والتفاعل الإيجابي مع أنظمة الفحص والتعقب، لاحتواء الوباء المميت.

 

ومن المتوقع، أن يشهد العالم ارتفاعًا في حالات الإصابة، ليست بالحدة التي شهدناها في فترة إنتشار الفيروس الأولية.

 

فوز بايدن

أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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