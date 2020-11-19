هل تأثر منتخب مصر بالسوشيال ميديا؟.. سيد معوض يرد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن السوشيال ميديا أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها أصبحت تتسبب في بعض المشاكل الغير موجودة. 

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "السوشيال ميديا أزمة كبيرة، بعض المشجعين طالبوا بعدم إشراك لاعبي الأهلي والزمالك كان أمرا غريبا علينا في المنتخب". 

وأكمل: "لم يكن هناك أي تأثير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على معسكر المنتخب".

وأتم: "إرتداء قميص مصر شرف كبير لأي لاعب والفريق القومي هو الهدف الأساسي لأي بطولة يخوضها أي فريق".

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