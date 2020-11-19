ميدو يطالب اتحاد الكرة بتكرار تجربة الجوهري للمنتخب.. تعرف على التفاصيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بضرورة تواجد مدير رياضي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، لتكرار تجربة الجوهري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه أوضة اللبس، "لابد أن يتم تعيين مدير رياضي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع، "اتحاد الكرة عندما قام بتعيين الجوهري مديرًا رياضيًا للمنتخب، اختار الجوهري الذي وضع عدد من الأهداف، لو تم تنفيذها وقتها لتفوق المنتخب المصري على غيره بخطوات عدة".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فاز على منتخب توجو، بثلاثية مقابل هدف، أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

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