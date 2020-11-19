مانشستر يونايتد يُحدد موعد التعاقد مع نج م الدوري الألمان
الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:39 ص
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حدد مسؤولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، موعد ضم الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.
وبحسب موقع "90min" البريطاني، فإن مانشستر يونايتد سيضم جادون سانشو قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2021.
وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع سانشو هذا الصيف، ولكنهم رفضوا تلبية مطالب بوروسيا دورتموند المالية، للتخلي عن اللاعب صاحب الـ20 عاماً.
وتمسكت إدارة بوروسيا دورتموند الألماني، بالحصول على مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما اعتبرته إدارة اليونايتد مبالغاً فيه.