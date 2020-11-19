شهيرة: تاثرت بالسحر فى بعض اوقات حياتى ومحمود ياسين فوجئ بالحجاب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 

قالت الفنانة شهيرة انها كانت تسمع عن ان هناك سحر و اعمال في الوسط الفني لكنها لا تفكر فيها طالما لم تؤثر على حياتها و زوجها و أولادها .



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، انها  في سنة كانت عاملة اكبر توزيع في الفيديو و اخذت جوائز كتير  ، و فجأة لقيت نفسي مش قادرة اضع مكياج على وجهي واشعر بشكشكه في وجهى ، حتى انى سافرت باريس و قالوا لى معندكيش حاجة .



و تابعت شهيرة ان هناك اشخاص لما عرفوا اللى حصل لى قالوا لى دا سحر و فلانه هي اللى عملته لانها متخصصة في السحر و الاعمال ، لكن انا مقدرش أكد ده .



وعلى جانب اخر قالت الفنانة شهيرة محمود ياسين فؤجئ بحجابى و لم يعترض و قال لى بس انتى عارفه انك كده هتبطلى التمثيل و ما ينفعش  .



وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور انه كان مندهش جدا من القرار لانه عارف انى بحب التمثيل اد ايه لكنى كنت مصره على قرارى .

أخبار تهمك

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 8 ساعات

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»