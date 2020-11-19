طبيبة: لن نستطيع التخلي عن الكمامة قبل هذا الموعد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي السبب الرئيسي في عودة فيروس كورونا بشدة.

وتابعت: "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "يمكن أن نمارس الحياة الطبيعية ولكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة"، لافتة إلى أن المناطق التي سيتاح لها التطعيمات بشكل كبير فرصتها أكبر في ممارسة الحياة الطبيعية.

وأضافت: "سنظل نرتدي الكمامة طوال 2021، ولا أتوقع أننا نستطيع التخلي عنها قبل هذا الموعد"، موضحة أنه لم يثبت أن العدوى تنتقل من خلال الأسطح والحقيقة العلمية أن تنتقل من خلال الرذاذ والتقارب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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