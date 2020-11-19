طبيبة: لن نستطيع التخلي عن الكمامة قبل هذا الموعد

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي السبب الرئيسي في عودة فيروس كورونا بشدة.





وتابعت: "مصطفى"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "يمكن أن نمارس الحياة الطبيعية ولكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة"، لافتة إلى أن المناطق التي سيتاح لها التطعيمات بشكل كبير فرصتها أكبر في ممارسة الحياة الطبيعية.





وأضافت: "سنظل نرتدي الكمامة طوال 2021، ولا أتوقع أننا نستطيع التخلي عنها قبل هذا الموعد"، موضحة أنه لم يثبت أن العدوى تنتقل من خلال الأسطح والحقيقة العلمية أن تنتقل من خلال الرذاذ والتقارب.



