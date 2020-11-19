المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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المدير الفني لغزل بورسعيد.. سنخوض وديات قوية ولدينا لاعبين تحت الاختبار

قال هشام النقيب المدير الفني لفريق غزل بورسعيد " أحد فرق القسم الرابع " أن الفريق سيخوض وديات قوية خلال الفترة القادمة ، حيث سيلاقي بورفؤاد اليوم الخميس و القناة يوم الأحد بالإسماعيلية .

وأضاف " النقيب " في تصريحات ل " الفجر " أن الفريق به عدد من اللاعبين تحت الاختبار تمهيدا لضم بعضهم ابرزهم احمد كابونجا من الشرقية وايمن علي فرود من الشرقية ايضا ، و احمد فتحي مساك و يوجد لاعب من المطرية وهو عبد سعود وهو لاعب تحت السن و يوجد من الاسماعيليه فرود يدعى خالد كابو ، ومن بورسعيد اللاعب ميزو صديق و محمد صالح باك ليفت والديفندر ايهاب محمد والذي كان يتواجد مع فريق كفر الشيخ و محمد ابراهيم و عبده الدقرم واسلام شتيوي لاعب المصري السابق والمطرية واخيرا احمد خالد الملقب بكاكا.

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