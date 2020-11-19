إيطاليا تهزم البوسنة والهرسك وتتأهل إلى المربع الذهبي بدوري الأمم الأوروبية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صعد المنتخب الإيطالي لكرة القدم  إلى الأدوار النهائية للنسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه البوسني يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بدوري القسم الأول في البطولة والتي شهدت أيضا خسارة المنتخب البولندي أمام ضييفه الهولندي 1 - 2 .

ورفع المنتخب الإيطالي (الآزوري) رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة وتجمد رصيد المنتخب البوسني عند نقطتين في المركز الرابع الأخير بالمجموعة علما بأن الفريق هبط رسميا إلى دوري القسم الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

وأنهى الآزوري الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أندريا بيلوتي في الدقيقة 22 ليترجم تفوق الفريق تماما على مضيفه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل دومينيكو بيراردي الهدف الثاني للآزوري في الدقيقة 68 .

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، أنهى المنتخب البولندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كاميل جوزوياك في الدقيقة السادسة.

ولكن المنتخب الهولندي قلب الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ممفيس ديباي وجورجينهو فاينالدوم في الدقيقتين 77 من ضربة جزاء و84 .

وبهذا ، تجمد رصيد المنتخب البولندي عند سبع نقاط في المركز الثالث ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف إيطاليا.

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