"بايدن" يخضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:45 م
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن مكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأخير خضع إلى إختبار فيروس كورونا وقد جاءت نتيجته سلبية.

 

وكان بايدن أعلن في تصريح سابق أن جائحة كورونا ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

 

ودعا إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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