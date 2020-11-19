ماذا طلب أسامة الأزهري من آمنة نصير بعد تصريحاتها المثيرة للجدل؟

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
شيماء حسن
Advertisements
وجه الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، رسالة إلى الدكتورة آمنة نصير، بعد تصريحاتها الأخيرة بأنه لا يوجد نص قرآني يمنع جواز المسلمة من غير المسلم.

وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أعتقد أن هذا الرأي ما هو إلا نتاج سهو أو زلة عالم، وأطمع بعد أن تسمع الدكتورة آمنة هذا الكلام أن يكون لديها مراجعة لهذا الرأي".

وأضاف: "أن هناك في الكتاب الكريم ما يؤكد على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم فيما أحل الله للمسلم الزواج بمسلمة أو غير مسلمة لأن الإسلام يضمن احترام جميع الأديان ولذلك فالمسلم سوف يحترم نبي زوجته لو كانت غير مسلمة ولكن هذه الضمانة غير موجودة عند غير المسلم تجاه المسلمة واحترام دينها".

وتابع: "ما أقلقني من هذا الرأي هو أنها استندت إلى أنه لا يوجد نص قرآني صريح يحرم هذه المسألة، فأنا أخشى من هذه المنهجية وأرى أنه منهج مختل قريب إلى المنهج الذي يفكر به الإخوان والسلفيين وأنا أربأ بالدكتورة آمنة أن يكون لها هذا التوجه، ولذلك أوجه نداء أن يكون هناك تراجع عن هذا الرأي لأن التراجع عن الخطأ من شيم الكبار".

وكانت نشرت دار الإفتاء المصرية، منشورًا على صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا، ردت من خلاله على تصريحات الدكتورة آمنة نصير، الخاصة بجواز زواج المسلمة من غير المسلم.

وقالت "الإفتاء"، إنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي "قطعي" ويشكل جزءًا من هوية الإسلام والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل.

وأكدت أن الأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وقالت الدكتورة أمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن زواج المسلمة من غير المسلم أمر جائز، والمقصود بغير المسلم في هذه الحالة أهل الكتاب من الديانة المسيحية واليهودية، وليس المشركين أو من يعبد الاصنام. 

وتابعت "نصير"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن غير المسلم إذا لم يجبر المسلمة بعد الزواج على تغير دينها او منعها من الذهاب إلى المسجد او قراءة القرآن أو أداء الصلاة، فهذا أمر جائز.

ولفت إلى أن الأولاد سيتبعون الأب من الناحية الدينية، ولذلك رفض الفقهاء زواج المسلمة من الكتابي، خشية من أن تتسرب البنات المسلمات للزواج من أهل الكتاب، ويتناقص عدد المسلمين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر آمنة نصير أسامة الأزهري

أخبار تهمك

ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على عودة نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينافس الزمالك على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أمنة نصير: هذا موقفي من زواج المسلمة بالمسيحي واليهودي.. (فيديو)

أمنة نصير يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم (فيديو)

بلاغ ضد أمنه نصير يتهمها بإرتكاب جريمة ازدراء أديان

أجازت زواج المسلمة بغير المسلم.. كيف ردت المؤسسات الدينية على آمنة نصير؟

بعد تصريحات آمنة نصير.. الإفتاء تحسم الجدل بشأن زواج المسلمة من غير المسلم

الأزهر يوضح أسباب تحريم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:01 ص

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»