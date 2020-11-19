طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، عن احتمالية إصابة الشخص بفيروس كورونا أكثر من مرة، قائلًا إن بعض الحالات بدأت تسجل إصابة للمرة الثانية، وهذا يعني أن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم بعد فيروس كورونا لا تمتد لفترة طويلة.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذا يعني أن مناعة اللقاح أيضًا ستكون محدودة المدة، وسيحتاج الإنسان لأكثر من جرعة.





وتابع: "مازلنا في الموجة الأولى مع تسجيل إصابات أعلى، ولكن ليس هناك اختلافات جوهرية في الأعراض".



