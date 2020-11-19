طبيب يحسم الجدل حول احتمالية إصابة الشخص بكورونا مرتين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس، عن احتمالية إصابة الشخص بفيروس كورونا أكثر من مرة، قائلًا إن بعض الحالات بدأت تسجل إصابة للمرة الثانية، وهذا يعني أن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم بعد فيروس كورونا لا تمتد لفترة طويلة.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذا يعني أن مناعة اللقاح أيضًا ستكون محدودة المدة، وسيحتاج الإنسان لأكثر من جرعة.

وتابع: "مازلنا في الموجة الأولى مع تسجيل إصابات أعلى، ولكن ليس هناك اختلافات جوهرية في الأعراض".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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