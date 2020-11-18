غياب مصري.. تعرف على ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، مساء أمس الثلاثاء.





وبعد مرور 4 جولات من دور المجموعات، حسمت 5 منتخبات تأهلها إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تلعب في نسختها الثالثة والثلاثون.





حيث تأهل السنغال في البداية بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته بـ12 نقطة، فيما صعد الجزائر بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، ومنتخب الكاميرون مستضيف البطولة، والذي يعتلي جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.





يضاف إلى ذلك، منتخب مالي بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، كما تأهل تونس برصيد 10 نقاط، وينقص منتخب المغرب خطوة واحدة للتأهل هو الآخر، رفقة منتخب مصر.





وجاء ترتيب هدافي تصفيات كأس أمم إفريقيا حتى الآن كالتالي:





1- النيجيري فيكتور اوسيمين برصيد 4 أهداف

2- المغربي حكيم زياش برصيد 3 أهداف

3- التونسي وهبي الخرزي برصيد 3 أهداف

4- الجنوب إفريقي بيرسي تاو برصيد 3 أهداف

5- السنغالي فامارا ديديو برصيد 3 أهداف

6- الجزائري بغداد بونجاح برصيد 3 أهداف

7- النيجيري أليكس ايوبي برصيد 3 أهداف

8- لويس ليل لاعب منتخب ساو تومي وبرينسيبي برصيد 3 أهداف

9- التونسي سيف الدين خاوي برصيد 3 أهداف

10- الكاميروني فنسنت أبوبكر برصيد 3 أهداف

11- سعيد نتيبازونكيزا لاعب منتخب بوروندي برصيد 3 أهداف



