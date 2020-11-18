لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولات المتبقية من الدور الأول

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
.

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة السابعة وحتى الجولة الخامسة عشرة.

وحددت اللجنة يوم السبت 5 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق الجولة السابعة، على أن تختتم مواجهات الجولة الـ 15 يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021م.

وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواعيد مباريات دور الـ 16 من النسخة الجديدة للمسابقة، إلى جانب مواعيد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي أندية (الهلال والنصر) المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي أندية (الشباب والاتحاد) المشاركة في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فيما يخص مواعيد مباريات الدوري المتعلقة بمشاركات الأندية الأخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا

أخبار تهمك

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. اختتام دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاث مباريات

الاتحاد السعودي يكشف عن موعد إجراء قرعة كأس خادم الحرمين

سحب قرعة دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين.. غداً

مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر مارس

موعد مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان

تحديد موعد مبدئي لإقامة نهاية بطولة كأس خادم الحرمين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»