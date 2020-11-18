هكا علقت لطيفة على خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عبرت لطيفة في برنامج the insider بالعربي عن حبها لتامر حسني و بسمة بوسيل متمنية أن يتعدوا الخلافات لأنهما ثنائي رائع .

لطيفة قالت للإعلامي ايلي نخله أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا و كل إنسان لديه قناعاته بأن يتشارك مشاكله عبر هذه الصفحات ،
ولكنها أشارت الى أنها لا تفضل اعتماد هذه الطريقة لحل مشاكلها الا بشرط واحد وهو إذا أحد استفزها .

لطيفة قالت أنها من الصعب أن تستفز و لا ترد على من يفتعل المشاكل مشيرة الى أن لديها جمهور في ظهرها يقوم بواجب الرد .

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