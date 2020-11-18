زيادة جديدة بإنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 10.900 مليون برميل يومياً خلال في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الماضي، مقارنة مع 10.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 245 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 5.25 مليون برميل يومياً.

كما تراجعت صادرات النفط في الولايات المتحدة إلى 2.74 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، لتصل إلى 762 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لصافي واردات الخام الأمريكي (الفارق بين الصادرات والواردات)، فقد تراجع بنحو 228 ألف برميل يومياً، مسجلاً 2.50 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد ارتفعت بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 489.5 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 2.6 مليون برميل.

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