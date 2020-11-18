من أمام البحر.. وفاء عامر تخطف الأنظار بالأبيض

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها ومتبعيها بـ صورة جديدة لها من أمام البحر من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث تألقت "عامر" في الصورة بإطلالة ناعمة بالأبيض، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المُبالغة في إطلالتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
من أمام البحر.. وفاء عامر تخطف الأنظار بالأبيض
من أمام البحر.. وفاء عامر تخطف الأنظار بالأبيض

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاء عامر ربع قيراط تقل الينا الفنانة وفاء عامر

أخبار تهمك

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أزمة في حراسة مرمى أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ 38 دقيقة

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انطلاق تصوير حكاية "أبيض وردي" لجميلة عوض في هذا الموعد

كندة علوش تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر" مع المخرج أحمد حسن

كندة علوش تتعرض لـ الهجوم بسبب صورة.. اعرف الحكاية

تعرف على مواعيد عرض حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"

لأول مرة في الدراما.. حكاية "لازم أعيش" تناقش مرض البهاق

"إلا أنا" أول مسلسل مصري يناقش مرض البهاق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»