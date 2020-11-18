نادر سعد يكشف عن المواعيد الجديدة لإغلاق المقاهي والمطاعم

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة تطبيق الحظر جزئي بسبب أزمة كورونا ستحدد وفقًا لأعداد الإصابات والأوضاع اليومية هي من ستحدد الوضع، مشيرًا إلى أ ن وزير التنمية المحلية خلال الساعات المقبلة سيصدر قرارً لتحديد مواعيد الإغلاق للمطاعم والمقاهي والورش، ووزير الأثار الدكتور خالد العناني وزير الاثار سيصدر مواعيد إغلاق المطاعم السياحية، والأماكن السياحية.



ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،، مساء الأربعاء، إلى أن مواعيد إغلاق المقاهي والمحلات في الشتاء سيكون الساعة 12 صباحًا وسيمتد في الصيف وفترة الإجازات لـ1صباحًا، أما المحلات التجارية فستغلق الساعة الـ10 في الشتاء والحادية عشر في فصل الصيف، والتطبيق سيكون من بداية الشهر المقبل.



وأشار إلى أن الصيدليات والسوبر ماركت من المحلات التي لا ينطبق عليها مواعيد الإغلاق، بسبب أنها تتعلق بمتطلبات الحياة.

