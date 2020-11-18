نادر سعد يكشف عن المواعيد الجديدة لإغلاق المقاهي والمطاعم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فكرة تطبيق الحظر جزئي بسبب أزمة كورونا ستحدد وفقًا لأعداد الإصابات والأوضاع اليومية هي من ستحدد الوضع، مشيرًا إلى أ ن وزير التنمية المحلية خلال الساعات المقبلة سيصدر قرارً لتحديد مواعيد الإغلاق للمطاعم والمقاهي والورش، ووزير الأثار الدكتور خالد العناني وزير الاثار سيصدر مواعيد إغلاق المطاعم السياحية، والأماكن السياحية. 

ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،، مساء الأربعاء، إلى أن مواعيد إغلاق المقاهي والمحلات في الشتاء سيكون الساعة 12 صباحًا وسيمتد في الصيف وفترة الإجازات لـ1صباحًا، أما المحلات التجارية فستغلق الساعة الـ10 في الشتاء والحادية عشر في فصل الصيف، والتطبيق سيكون من بداية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الصيدليات والسوبر ماركت من المحلات التي لا ينطبق عليها مواعيد الإغلاق، بسبب أنها تتعلق بمتطلبات الحياة.

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 11 ساعة

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

06:57 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»