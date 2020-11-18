يقدم 50 خدمة.. أبرز المعلومات عن المركز التكنولوجي المتنقل

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وذلك لتقديم خدمات المحليات للمواطنين.



تأتى تلك المبادرة فى إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، للتيسير عليهم.



ومن المقرر أن يتم استعراض المركز المتنقل، ضمن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات معرض "CAIRO ICT"، الذي ينطلق يوم 22 من شهر نوفمبر الحالى.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المركز التكنولوجي المتنقل:



- يستهدف المركز التكنولوجي المتنقل تقديمخدمات المحليات للمواطنين.



- يأتى المركز التكنولوجي المتنقل فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم.



- سيتم استعراض المركز المتنقل فى فعاليات معرض "CAIRO ICT"، المقرر انطلاقه يوم 22 نوفمبر الحالى.



- تقوم فكرة المركز التكنولوجي المتنقل على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة، وذلك بهدف توسيع قاعدة المتعاملين معه.



- من المخطط أن يقوم المركز بالانتقال إلى مقار إقامة المواطنين لينهي خدماتهم التى يطلبونها من المحليات فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسي.



- يحقق المركز سياسة الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات المواطنين بأكثر الطرق سهولة وكفاءة.



- يساهم المركز في تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.



- يتضمن المركز التكنولوجي المتنقل متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز.



- تشمل الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل كل خدمات السداد من إيجارات، وأقساط، وتجديد رخص المحلات، والإشغالات، والإعلانات.



- يقوم المركز التكنولوجي المتنقل بطباعة المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز والوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة.



- المركز التكنولوجي المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.



- ستكون التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل فى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.



- من المخطط أن يتم تعميم تجربة المركز التكنولوجي المتنقل بباقي محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.



- المركز التكنولوجي المتنقل مزود بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.