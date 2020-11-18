أرت دي إيجيبت تنظم معرضي الضوء الخالد 2 و نقاط في وسط البلد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


القاهرة في 18 نوفمبر - 2020 نظمت أرت ديجيبت، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، معرضين فنيين في منطقة وسط البلد وذلك ضمن الأنشطة الفنية والثقافية والتي تنعقد على هامش معرضها السنوي "الأبد هو الآن" “Forever Is Now”، والمقرر افتتاحه في أكتوبر 2021 عند هضبة أهرامات الجيزة.
ويقدم المعرضان الأعمال الفنية المعاصرة للفنانين المصريين حتي يوم 20 نوفمبر الجاري، ويحمل المعرض الأول اسم "نقاط" Dots ويعقد في ممر كوداك بوسط البلد، ويعرض أعمالا فنية ذات تأثير بصري يخلق إحساسا بالحركة ل 13 فنانا مصريا معاصرا منهم عادل رحومي، محمد أبو النجا، يوسف راغب، دينا جيرديني، وإبراهيم الفيشاوي.
ويعقد المعرض الثاني والذي يحمل اسم "الضوء الخالد 2" Eternal Light 2 في فاكتورى "تاون هاوس جاليري سابقا" حيث يسلط الضوء على المحاولات الفنية المعاصرة غير التقليدية لفهم التراث الثقافي وربط ماضي الحضارة المصرية بحاضرها، ويشارك في المعرض 12 فنانا مصريا معاصرا منهم محمد عبلة، عادل السيوي، هاني راشد، نيهال وهبي، وإبراهيم الدسوقي.
وصرحت نادين عبد الغفار، مؤسس "آرت ديجيبت" إن إقامة المعرضين في منطقة وسط البلد يعد جزءا من الأنشطة التي تقوم بها أرت ديجيبت ضمن الاستعدادات لعقد معرض "الأبد هو الآن" حيث أعلننا في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن هذا العام وحتى إقامة المعرض سيكون عام الاستعدادات بإقامة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، واختيار وسط البلد لإقامة المعرضين يعود إلى ما تحمله مبان المنطقة من قيمة تاريخية وفنية، حيث تحرص أرت ديجيبت على إضفاء اللمسة الفنية المعاصرة على المساحات في المناطق التراثية، وإشراك الشباب من الفنانين في إحياءها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تقل الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة عودة «الهداف»

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 20 ساعة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يتحدث عن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. أعمال 28 فنان في رحاب متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

على هامش معرضها بالمنيل "آرت ديجيبت" تحتفي بـ"حامد عبدالله"

تحت رعاية وزارة الآثار.. Art D’Égypte تقيم معرضها الفني الثالث بشارع المعز

دراسة حكومية توصي بإحياء "سياحة التراث الثقافي"

بمشاركة 28 فنانا.. عروض ثقافية وفنية وأثرية في "القاهرة التاريخية" من 17 أكتوبر حتى 9 نوفمبر

حسين فهمي وآسر ياسين في "معرض سرديات المعز"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

02:20 م

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

04:59 م

رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»