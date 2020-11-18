أرت دي إيجيبت تنظم معرضي الضوء الخالد 2 و نقاط في وسط البلد

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القاهرة في 18 نوفمبر - 2020 نظمت أرت ديجيبت، المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية والثقافية، معرضين فنيين في منطقة وسط البلد وذلك ضمن الأنشطة الفنية والثقافية والتي تنعقد على هامش معرضها السنوي "الأبد هو الآن" “Forever Is Now”، والمقرر افتتاحه في أكتوبر 2021 عند هضبة أهرامات الجيزة.

ويقدم المعرضان الأعمال الفنية المعاصرة للفنانين المصريين حتي يوم 20 نوفمبر الجاري، ويحمل المعرض الأول اسم "نقاط" Dots ويعقد في ممر كوداك بوسط البلد، ويعرض أعمالا فنية ذات تأثير بصري يخلق إحساسا بالحركة ل 13 فنانا مصريا معاصرا منهم عادل رحومي، محمد أبو النجا، يوسف راغب، دينا جيرديني، وإبراهيم الفيشاوي.

ويعقد المعرض الثاني والذي يحمل اسم "الضوء الخالد 2" Eternal Light 2 في فاكتورى "تاون هاوس جاليري سابقا" حيث يسلط الضوء على المحاولات الفنية المعاصرة غير التقليدية لفهم التراث الثقافي وربط ماضي الحضارة المصرية بحاضرها، ويشارك في المعرض 12 فنانا مصريا معاصرا منهم محمد عبلة، عادل السيوي، هاني راشد، نيهال وهبي، وإبراهيم الدسوقي.

وصرحت نادين عبد الغفار، مؤسس "آرت ديجيبت" إن إقامة المعرضين في منطقة وسط البلد يعد جزءا من الأنشطة التي تقوم بها أرت ديجيبت ضمن الاستعدادات لعقد معرض "الأبد هو الآن" حيث أعلننا في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن هذا العام وحتى إقامة المعرض سيكون عام الاستعدادات بإقامة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، واختيار وسط البلد لإقامة المعرضين يعود إلى ما تحمله مبان المنطقة من قيمة تاريخية وفنية، حيث تحرص أرت ديجيبت على إضفاء اللمسة الفنية المعاصرة على المساحات في المناطق التراثية، وإشراك الشباب من الفنانين في إحياءها.