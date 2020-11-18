السولية ينتظم في مران الأهلي

انتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي عصر اليوم الأربعاء.





وكان اللاعب قد عاد أمس إلى الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب، عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الإيقاف.





وأدى اللاعب تدريبات استشفائية أمس، على هامش مران الفريق الجماعي، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي للفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



