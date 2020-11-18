منظمات حقوقية تطالب قطر بعدم التهاون في حقوق العاملين الأجانب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:38 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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طالبت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، قطر بعدم التهاون في حقوق العاملين الأجانب، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

 

وكانت صحيفة " الجارديان " البريطانية، كشفت عن الأوضاع المأساوية والمزرية التي يعانيها العمال المهاجرين إلي قطر، بحيث أضحى الكثير منهم يتسول فتات الطعام ليقيموا أودهم.

 

وقد أجرت الصحيفة، نحو 20 مقابلة مع عمال وافدين يعانون ظروفا صعبا للغاية في قطر، بسبب فقدانهم لوظائفهم وعدم حصولهم على أي مساعدات من الدولة.

 

وأشارت الصحيفة عبر تحقيقها الاستقصائي، إلى أن "اليأس والخوف يتصاعدان لدى العمالة الوافدة في الدولة الغنية، حيث يترك آلاف العمال بدون عمل ولا مال ولا مخرج من الأزمة".

 

وقال كثير من العمال، إنهم أضحوا فجأة عاطلين عن العمل، مع عدم وجود طريقة أخرى لكسب لقمة العيش، فيما أوضح آخرون أنهم يائسون لكنهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم، فيما أُجبر بعضهم على تسول الطعام من أرباب العمل أو المؤسسات الخيرية.

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منظمات حقوقية قطر حقوق العاملين الاجانب

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