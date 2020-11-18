إطلاق محرك تحسين الألعاب Infinix Dar-link AI

ابتكرت شركة Infinix ، محرك تحسين الألعاب Dar-link 1.0. والذي يعد إنجازًا كبيرًا حققه فريق Infinix R&D لتحسين تجربة الألعاب للمستخدم.

وتعمل التقنية الجديدة على تحسين النظام من خلال إجراء تحسينات على شاشة عرض الرسومات وحساسية الشاشة التي تعمل باللمس وتحسين تحميل البيانات.

و تعد Infinix أول من يطبق هذه التقنية فى جهازها الرائد لعام 2020 (Infinix Zero 8 )، مما يوفر تجربة لعب جديدة تمامًا للمستخدمين.

من جانبه قال مستر مات ، مدير المنتج بشركة Infinix العالمية ، "لقد أجرى فريق Infinix R&D اختبارات متعددة لتحسين محرك Dar-link عن طريق تحديد المشكلات المتكررة التي يواجهها المستخدمون وحلها، مؤكداً أن هذا هو ابتكار تقني رئيسي لشركة Infinix. ينقل طرق التفاعل داخل الألعاب إلى مستوى جديد ، ويعزز التجربة الحسية للمستخدم في PUBG وألعاب الجوال الأخرى. "

عرض رسومات سلس ومستقر

تستخدم وظيفة معالجة تحسين الشاشة في Dar-link 1.0 خوارزميات متعددة لتحسين شاشة عرض اللعبة ، والتعرف على مشاهد الشاشة المختلفة من خلال الحسابات الذكية ، بحيث يتوافق معدل معالجة صورة اللعبة مع متطلبات المشاهد ذات الصلة ، مما يمنح المستخدمين تأثيرًا بصريًا أقوى ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لخوارزمية توقع معدل الإطارات إنشاء صور مسبقًا ، بناءً على المشاهد المختلفة في اللعبة. من خلال تحسين الشاشة ، يكون تبديل مشاهد اللعبة أسرع وأكثر استقرارًا. يؤدي عرض الصور الواقعي إلى إنشاء مساحة ألعاب غامرة للاعبين ، وإشراكهم في تجربة اللعب وإحياء مغامرتهم داخل اللعبة.

تحسين حساسية شاشة اللمس

يتحكم محرك اللعب Dar-link بذكاء في قوة الحوسبة الخاصة بالشريحة، كما تعمل شرائح Helio G90T في هاتف Infinix Zero 8 على تحسين إمكانات عرض صور وحدة معالجة الرسومات GPU وشاشة العرض لزيادة حساسية الشاشة التي تعمل باللمس وتقليل زمن الوصول عند تحديث الشاشة، وبالتالى يعمل هذا على تحسين تجربة اللمس للألعاب ، وهو أمر واضح بشكل خاص بالنسبة لـ PUBG. من خلال التبديل المستقر للمشاهد ، يمكن للمستخدمين التقاط الهدف بسرعة من خلال معدل استجابة اللمس ميلي ثانية ، وبالتالي زيادة معدل الفوز، و تتيح استجابة اللمس الحساسة للمستخدمين تجربة " الاندماج مع الماكينة" كما أنه يمكّن اللاعب من أن يكون أسرع في اللعبة.

تنظيم تحميل البيانات بشكل أفضل

دائما ما يتدهور أداء الرقاقة (chip ) بسبب الاستخدام الطويل للهاتف المحمول ، خاصة عند تشغيل الألعاب ذات السعات الكبيرة. هذا بسبب الحرارة المتولدة من الجهاز وسيؤثر الأداء المنخفض على تجربة اللعب، ولكن يعدل الابتكار التكنولوجي الجديد لشركة Infinix بذكاء سرعة تشغيل وحدة المعالجة المركزية / وحدة معالجة الرسومات ، ويدير ويخصص الموارد وفقًا لسيناريوهات الألعاب المختلفة للحفاظ على التشغيل الفعال للهاتف المحمول ، ويحل مشكلة التجميد المصغر أثناء اللعب ، ويجعل اللعبة تعمل بشكل أكثر سلاسة. سيؤدي هذا بدوره إلى تقليل درجة حرارة الجهاز.