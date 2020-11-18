إطلاق محرك تحسين الألعاب Infinix Dar-link AI

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 

 

  

ابتكرت شركة Infinix   ، محرك تحسين الألعاب Dar-link 1.0. والذي يعد إنجازًا كبيرًا حققه فريق Infinix R&D لتحسين تجربة الألعاب للمستخدم.

 

وتعمل التقنية الجديدة على تحسين النظام من خلال إجراء تحسينات على شاشة عرض الرسومات وحساسية الشاشة التي تعمل باللمس وتحسين تحميل البيانات.

 

و تعد Infinix أول من يطبق هذه التقنية فى  جهازها الرائد لعام 2020 (Infinix Zero 8 )، مما يوفر تجربة لعب جديدة تمامًا للمستخدمين.

 

من جانبه قال مستر مات ، مدير المنتج بشركة  Infinix العالمية ، "لقد أجرى فريق Infinix R&D اختبارات متعددة لتحسين محرك Dar-link عن طريق تحديد المشكلات المتكررة  التي يواجهها المستخدمون وحلها، مؤكداً أن هذا هو ابتكار تقني رئيسي لشركة Infinix. ينقل طرق التفاعل داخل الألعاب إلى مستوى جديد ، ويعزز التجربة الحسية للمستخدم في PUBG وألعاب الجوال الأخرى. "

 

عرض رسومات سلس ومستقر

 

تستخدم وظيفة معالجة تحسين الشاشة في Dar-link 1.0 خوارزميات متعددة لتحسين شاشة عرض اللعبة ، والتعرف على مشاهد الشاشة المختلفة من خلال الحسابات الذكية ، بحيث يتوافق معدل معالجة صورة اللعبة مع متطلبات المشاهد ذات الصلة ، مما يمنح المستخدمين تأثيرًا بصريًا أقوى ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لخوارزمية توقع معدل الإطارات إنشاء صور مسبقًا ، بناءً على المشاهد المختلفة في اللعبة. من خلال تحسين الشاشة ، يكون تبديل مشاهد اللعبة أسرع وأكثر استقرارًا. يؤدي عرض الصور الواقعي إلى إنشاء مساحة ألعاب غامرة للاعبين ، وإشراكهم في تجربة اللعب وإحياء مغامرتهم داخل اللعبة.

 

تحسين حساسية شاشة اللمس

 

يتحكم محرك اللعب  Dar-link بذكاء في قوة الحوسبة الخاصة بالشريحة، كما تعمل شرائح Helio G90T  في هاتف Infinix Zero 8   على تحسين إمكانات عرض صور وحدة معالجة الرسومات GPU وشاشة العرض لزيادة حساسية الشاشة التي تعمل باللمس وتقليل زمن الوصول عند تحديث الشاشة، وبالتالى يعمل هذا على تحسين تجربة اللمس للألعاب ، وهو أمر واضح بشكل خاص بالنسبة لـ PUBG. من خلال التبديل المستقر للمشاهد ، يمكن للمستخدمين التقاط الهدف بسرعة من خلال معدل استجابة اللمس ميلي ثانية ، وبالتالي زيادة معدل الفوز، و تتيح استجابة اللمس الحساسة للمستخدمين تجربة " الاندماج مع الماكينة"  كما أنه يمكّن اللاعب من أن يكون أسرع في اللعبة.

 

تنظيم تحميل البيانات بشكل أفضل

 

دائما ما  يتدهور أداء الرقاقة (chip ) بسبب الاستخدام الطويل للهاتف المحمول ، خاصة عند تشغيل الألعاب ذات السعات الكبيرة. هذا بسبب الحرارة المتولدة من الجهاز وسيؤثر الأداء المنخفض على تجربة اللعب، ولكن يعدل الابتكار التكنولوجي الجديد لشركة Infinix بذكاء سرعة تشغيل وحدة المعالجة المركزية / وحدة معالجة الرسومات ، ويدير ويخصص الموارد وفقًا لسيناريوهات الألعاب المختلفة للحفاظ على التشغيل الفعال للهاتف المحمول ، ويحل مشكلة التجميد المصغر أثناء اللعب ، ويجعل اللعبة تعمل بشكل أكثر سلاسة. سيؤدي هذا بدوره إلى تقليل درجة حرارة الجهاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحسين الألعاب الهواتف الذكية الألعاب الإلكترونية اتصالات وتكنولوجيا

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

منذ نصف ساعة

رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعليق مثير من إنريكي بعد إذلال ألمانيا

منذ ساعة و نصف

على رأسهم طارق يحيى.. قرار الجبلاية يمهد الدوري الجديد لعودة نجوم التدريب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

منذ ساعة

نجم برشلونة يشعل فتيل فضيحة في ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

منذ ثلث ساعة

عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام

منذ ساعة و 28 دقيقة

وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme 3 Pro.. (مراجعة شاملة)

تعرف على مميزات وعيوب هاتف Realme 3 Pro.. (مراجعة شاملة)

انفينكس HOT 8 يغير مفاهيم هواتف الفئة الاقتصادية.. "مراجعة شاملة"

"realme" تكشف النقاب عن سلسلة هواتف جديدة بالسوق المصري

مدير شركة صينية: السوق المصري في طليعة الأسواق التي ننقل لها التكنولوجيا الحديثة

وحش الألعاب.. ننشر مواصفات حاسوب أسوس "ROG Zephyrus Duo 15"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

ريال مدريد يفتح التحقيق في "طرد" جناح برشلونة

01:17 م

موسيماني يُحدد بديل نجم الأهلي في حال غيابه عن نهائي إفريقيا

03:05 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

08:46 م

نجوم ألمانيا يطالبون بتغييرات بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»