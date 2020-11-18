الكشف عن أكبر إخفاقات أوباما في سوريا خلال فترة رئاسته

قال الرئيس الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنه فشل في إقناع المجتمع الدولي بالحفاظ على سوريا موحدة، خلال فترة رئاسته.

وأضاف أوباما في مقابلة مع القناة الألمانية "ntv": "في مجال السياسة الخارجية، ما زالت المأساة في سوريا تؤلمني. فخلال الربيع العربي، كانت مصر في دائرة الضوء، ثم ليبيا وسوريا بدأت في الانهيار ايضا".

وتابع أوباما:" لقد فشلت في إقناع ولفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة منع انهيار سوريا.. لا أستطيع التوقف عن التفكير في المعاناة الإنسانية التي تلت ذلك".

وكان الرئيس السابق أوباما، عزا الفشل إلى الحزب الديمقراطي، وعدم قدرته على بسط شعبيته، قائلا "وحتى بعد إعادة انتخابي، لم نستعيد الأغلبية في الكونغرس. كانت يداي مقيدة أكثر مما كنت أريد عند تمرير القوانين".