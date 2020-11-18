إصابة مهاجم هوفنهايم بفيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت إصابة مهاجمه سارجيس أداميان بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الأرميني.

وأعلن الاتحاد الأرمنيني عن إصابة لاعبين أخرين بالمنتخب وأعضاء بالجهاز الفني، إلى جانب أداميان الذي سجل مؤخرا ثلاثة أهداف خلال آخر مباراتين لهوفنهايم قبل فترة التوقف الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن فحوص كورونا التي خضع لها أداميان /27 عاما/ في أيام التاسع والعاشر و13 من تشرين ثان/نوفمبر الجاري كانت قد جاءت بنتائج سلبية.

ويعد هوفنهايم النادي الأكثر تأثرا بإصابات كورونا بين أندية الدوري الألماني خلال هذا الموسم حتى الآن.

فقد عاد أندريج كراماريتش وقاسم نوهو من فترة التوقف الماضية في أكتوبر مصابين بالعدوى، وغابا بعدهخا عن عدة مباريات رسمية.

وإلى جانب الإداريين، طالت الإصابة بالعدوى اللاعبين كيفن فوجت وسيبستيان رودي واسحق بلفوضيل وروبرت سكوف ومؤنس دبور وجاكوب برون لارسن.

وكان هوفنهايم قد خضعه للعزل بشكل طوعي لعدة أيام، واستأنف الفريق تدريباته أمس الأول الاثنين.

ويستأنف الفريق مشواره في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة شتوتجارت يوم السبت المقبل.

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