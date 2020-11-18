وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا الأول للكتاب

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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لاول مرة بالاوبرا تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الاوبرا الاول للكتاب والمقام بساحة مركز الهناجر للفنون وتُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة وذلك فى السادسة مساء الخميس 19 نوفمبر بساحة الاوبرا الخارجية.

قالت عبد الدايم إن معرض الأوبرا الاول للكتاب ياتى فى اطار اثراء منظومة الخدمة الثقافية المقدمة لابناء الوطن ويهدف الي دعم وتنشيط حركة النشر وصناعة الكتاب كما يعد اضافة جديدة الى سلسلة معارض الكتاب فى مختلف ارجاء البلاد، واضافت انه يُجسد حرص وزارة الثقافة على نشر التنوير ومواجهة التعصب بكافة صوره من خلال تنمية الادراك المعرفي عن طريق تشجيع القراءة باعتبار الكتاب اهم مصادر المعرفة، واكدت ان المعرض يتوافق مع الجهود المبذولة لدعم ومساندة صناعة النشر وما يرتبط بها من محاور التنمية المستدامة المرجوة وتابعت ان الحصيلة المعرفية هي احد سمات بناء الشخصية الوطنية التي تقوم مفرداتها على الوعي والثقافة بتنوعها وتعددها، وبما يُحقق لمصر أحد أهم محاورها التنموية المستدامة

يستمر المعرض حتى ٢٨ نوفمبر الجاري ويُعد الأول من نوعه فى ساحة الأوبرا المصرية ويقام على مساحة ٨٥٠ متر مربع بمشاركة ٣٢ دار نشر الى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية منها الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف، وقد تقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمام، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية.

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