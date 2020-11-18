21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، لأول مرة منذ أسبوع، تسجيل أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت حصيلة الوفيات بالوباء قفزة غير مسبوقة بأكثر من 450 حالة وفاة في يوم واحد.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي، في تقريرها اليومي، 20985 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 22410 إصابات في اليوم السابق.

 

 وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

 

وكانت الإصابات الجديدة، تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (4174 إصابة، أي أدنى حصيلة منذ 28 أكتوبر) ومدينة سان بطرسبورغ (2215 إصابة).

 

وبحسب روسيا اليوم، شهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة بـ456 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، مقابل 442 وفاة في اليوم السابق.

 

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح مليون و991998 إصابة مؤكدة، منها 34387 حالة وفاة، و456528 حالة نشطة (ما يمثل تراجعا بـ4650 حالة نشطة منذ أمس).

 

وشهدت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة قياسية بـ25179 حالة شفاء، وبلغت مليون و501083 شخصا.

 

وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة عدد الإصابات خلال 24 ساعة في روسيا لأول مرة منذ 16 سبتمبر.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 70 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (525 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 463 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


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