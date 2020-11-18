إيران تعلن البدء في ضخ أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
مفاعل نووي
مفاعل نووي
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، البدء في ضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز يستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، بدء بناء موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في عمق الجبال المحيطة بمنطقة نطنز، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد قالت السلطات الإيرانية، إنه تم نقل 2000 كيلو جرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.

 

وقد نقلت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية".

 

 وأوضحت السلطات الإيرانية، أن عملية نقل الغاز من منشأة نطنز إلى منشأة فوردو تمت بإشراف مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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