الصين تزف بشرى سارة بشأن لقاح ضد فيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن نتائج التجارب الأولية، أظهرت أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي ضد فيروس كورونا، استحث استجابة مناعية سريعة ضد فيروس كورونا.

                                          

وأثبتت الدراسة، أن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

 

ووفقا لوكالة رويترز، يجرى تطوير لقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى في الصين، وتخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

 

وقد أوقفت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل، التجارب السريرية على لقاح سينوفاك، بعد وفاة أحد المتطوعين.

 

وتلقى مركز الطب الحيوي في معهد "بوتانتان"، هذا الأسبوع الجرعات الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني ضد فيروس كورونا.

 

وأشارت النتائج الأولية للتجارب التي يجريها المعهد، إلى أن اللقاح يتمتع بملف أمان ممتاز.

 

وأوضح  ديماس كوفاس، مدير المعهد البرازيلي للطب الحيوي، أن المعهد يتوقع أن يحصل على 46 مليون جرعة جاهزة للاستخدام في يناير.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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