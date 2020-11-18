قتلى بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
Advertisements

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، بمقتل 3 عسكريين سوريين بغارة صاروخية إسرائيلية على جنوب دمشق.

 

و نقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه حوالي الساعة 3,11 فجر هذا اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقد اسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم اسرائيلي قتلى سوريا دمشق

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 17 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي وتسقط إحدى طائراته

الجيش السوري يكشف عن أضرار القصف الإسرائيلي على مواقع عسكرية بدمشق

نتنياهو يهدد بمحو إيران من الوجود

ضربات جوية إسرائيلية على حلب بعد قرار ترامب بشأن الجولان

إصابة جنود سوريين بغارة إسرائيلية على حماة

استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على دمشق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

08:22 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»