عيضة المنهالي يطرح أحدث أغانيه "عطني أخبارك"

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طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان "عطني أخبارك" تعاون بها مع الشاعر حمدان بالكيله، والملحن أحمد عبدالله، ومن توزيع ابراهيم السويدي، ومكس ماجد صالح، وتحمل بين طياتها رسالة حب وتساؤل عن أخبار المحب.



وقال في مطلعها: يا محبي ! عطني أخبارك أستهمك "لني"آهمّك مسمعي بحكاك يتبارك لا تحرمني و بغلاة أمّك مبعده داري عن أديارك والمشاعر كلها يمّك ليتني .... يا سيدي يارك لو خليصك والدي عمّك.



وقد عرضت أغنية "عطني أخبارك" عبر القنانة الرسمية للفنان عيضة المنهالي بموقع اليوتيوب، ضمن فيديو يتضمن كلمات الأغنية العاطفية الجميلة التي تحمل اللون الغنائي الإماراتي، الى جانب طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية.