عيضة المنهالي يطرح أحدث أغانيه "عطني أخبارك"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية جديدة حملت عنوان "عطني أخبارك" تعاون بها مع الشاعر حمدان بالكيله، والملحن أحمد عبدالله، ومن توزيع ابراهيم السويدي، ومكس ماجد صالح، وتحمل بين طياتها رسالة حب وتساؤل عن أخبار المحب.

وقال في مطلعها: يا محبي ! عطني أخبارك أستهمك "لني"آهمّك مسمعي بحكاك يتبارك لا تحرمني و بغلاة أمّك مبعده داري عن أديارك والمشاعر كلها يمّك ليتني .... يا سيدي يارك لو خليصك والدي عمّك.

وقد عرضت أغنية "عطني أخبارك" عبر القنانة الرسمية للفنان عيضة المنهالي بموقع اليوتيوب، ضمن فيديو يتضمن كلمات الأغنية العاطفية الجميلة التي تحمل اللون الغنائي الإماراتي، الى جانب طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 5 ساعات

فريق غير متوقع يخطط لضم الحضري

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

منذ ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

بعد أن اتهمته بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة عن الواقعة

08:22 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»