تشيلسي يهدد صفقات إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي

تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن مستجدات الميركاتو الشتوي في فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة مطلع يناير.





تشيلسي يمنع صفقات إنتر ميلان

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان، طلب التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





وأوضحت الصحيفة أن كونتي طلب ضم إيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو، ثنائي تشيلسي خلال فترة الميركاتو الشتوي.





وتابعت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي رفضوا خروج أن الثنائي في الميركاتو الشتوي المقبل، بناءا على رغبة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.





وأتمت الصحيفة أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات بين إنتر وتشيلسي حول جيرو حيث يأمل المدرب كونتي في ضمه لتعويض روميلو لوكاكو.