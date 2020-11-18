وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فئات جديدة ستنضم لـ"تكافل وكرامة" (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
نيفين القباج وزيرة التضامن
نيفين القباج وزيرة التضامن
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة بإجمالي دعم مالي 1.8 مليار جنيه سنويًا.

وأضافت "القباج"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجرى تحديثًا دوريًا لقاعدة بيانات المستفيدين للتأكد من أحقيتهم في الاستفادة من "تكافل وكرامة".

وأشارت إلى أن الأيتام والسيدات فوق الخمسين دون عائل، من الفئات الجديدة التي سيتم شملها تحت مظلة "تكافل وكرامة".

ولفتت إلى أن التضامن تقدم للمرأة المعيلة دعمًا يتنوع بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي عبر برنامج "مستورة"، وكذلك دعم مالي للنفقات العلاجية.

بروتوكول بين "التضامن" ومؤسسة ساويرس
في سياق منفصل، وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية والصحية المقدمة للأطفال في سن الطفولة المبكرة، وذلك من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة بالحضانات المستهدفة، وبناء قدرات العاملين في أقسام الطفولة المبكرة من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة ورفع كفاءة ميسرات الحضانات وأعضاء مجالس الإدارات بالجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي للاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وتماشيًا مع أهداف مؤسسة ساويرس لتطوير التعليم وتمكين الطلاب المصريين من تعليم عالي الجودة، حيث تتعدد برامج التعليم بالمؤسسة إلى ما قبل الابتدائي، أساسي، فني ومهني وتعليم عالي تهدف جميعها لتخريج كوادر مصرية على قدر عالي من الكفاءة.

ويستمر العمل بهذا البروتوكول لمدة خمس أعوام من تاريخ التوقيع، ويتضمن عدة مشاريع أولها مشروع لدعم تطوير واعتماد الحقائب والكوادر التدريبية لبرامج بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة بالشراكة مع البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، حيث تقوم مؤسسة ساويرس بتمويل هذا المشروع بإجمالي ميزانية قدرها 4،228،000 جنيه مصري (فقط أربعة ملايين ومئتان وثمانية وعشرون ألف جنيه مصري فقط لا غير) والذي يتم تنفيذه بدءًا من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وأكدت نيفين القباج علي أن مشروع تطوير واعتماد الحقائب التدريبية والبرامج التدريبية لبرامج بناء القدرات للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بقيمة ٤ ملايين و28 الف جنيه لمدة 5 سنوات لزيادة نسبة الالتحاق بالحضانات.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وعددها 10 آلاف حضانة، مشددة علي أنه من المستهدف تطوير 700 حضانة، حيث إن الامر لا يقتصر فقط على البنية التحتية للحضانات ولكن يشمل كل ما يتعلق بها من المشرفة أو الميسرة التي تقوم بتعليم الأطفال وأهمية رعاية الأطفال في هذا السن بالأسلوب التفاعلي بين الأطفال والأسر.

وأوضحت أن هناك صحوة كبرى في مجال تطوير التعليم لذا كانت الشراكة مع مؤسسة ساويرس وكان قد سبق هذا التعاون مع ساويرس العام الماضي بما يقرب من 4 او 5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن مؤسسة ساويرس مستمرة في تقديم هذا الدعم كل عام.

وأشارت وزيرة التضامن إلى انها عقدت لقاء مع وزير التربية والتعليم لإنشاء حضانات ذكية وحل مسألة التراخيص، مشيرة إلى أن بروتوكول اليوم لاعتماد الحقائب التدريبية والكوادر التدريبية سواء بوزارة التضامن الاجتماعي من العاملين في مجال الحضانات او الاسرة والطفولة.

ومن جانبها أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن مرحلة الطفولة المبكرة هي الأهم في تشكيل وعي الطفل مما يضع عملية التمكين وبناء قدرات الكوادر التدريبية وتحسين الخدمات التعليمية والتربوية على رأس قائمة اهتمامات المؤسسة.

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