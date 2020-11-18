أحمد حاتم يثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور: "اتحول لآسر ياسين"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان أحمد حاتم، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة ظهر من خلالها بـ"لوك" جديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل فيسبوك.

وبدا هذا اللوك غريب من وجهة نظر محبيه، وذلك بعد تخليه عن الشارب و"لحيته"، حيث ظهر فى صورة إلتقطها داخل الأسانسير ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام، أتبعها تعليق: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".

أثار لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، حالة من الدهشة والجدل عبر السوشيال ميديا، وتفاعل عدد من الفنانين وقاموا بالتعليق على صورة حاتم، مستخدمين رموز تعبيرية مضحكة ومنهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة السعودية أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال "من أنت".

يذكر أن أحمد حاتم قد حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎


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