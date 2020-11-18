أستاذ بقصر العيني: هذه هي خطورة عدم ظهور أعراض كورونا على المصاب (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور يسري عقل، أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العيني، إن خطورة الأشخاص الذي لا تظهر عليهم أعراض كورونا هي نقل العدوى للآخرين، ولكن بالنسبة لهم من الناحية الصحية لا توجد أي خطورة على الإطلاق. 

وتابع "عقل"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك نوعًا من أجهزة المناعة تستطيع التغلب على فيروس كورونا، ولكن عيب هذا الجهاز أنه لا يكسب الجهاز مناعة ضد الجسم.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والعمل أون لاين إن أمكن، خاصة مع الموجة الثانية من فيروس كورونا. 

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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