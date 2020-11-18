تقرير فني من مركز معتمد .. "حماية المستهلك" يكشف عن شروط بيع السيارات المستعملة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون نظم عمليات البيع والشراء حتى عملية بيع السيارات المستعملة، لافتًا إلى أن بيع السيارات المستعملة يجب أن يسبقه عمليات كشف فني، حتى لا يتم النصب على المستهلك، وهذا الأمر مذكور في قانون حماية المستهلك.





وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع علة فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن عمليات بيع السيارات المستعملة لابد أن يسبقها تقرير فني، يوضح حالة السيارة من المراكز المعتمدة، لكي يشتري المستهلك السيارة على بينة، وفي حالة تزوير تقرير تقع المسؤولية بشكل تضامني، ما بين البائع والمركز الذي أصدر التقرير.





ولفت إلى أن شروط بيع السيارات المستعملة بين الأشخاص لا تطبق عليها هذه الشروط، ولكنها تفرض على المعارض، مشيرًا إلى أن الهدف من الشروط سالفة الذكر هو حماية المستهلك.





تقرير مفصل عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة

يلجأ الكثير لشراء سيارة مستعملة نظرا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، لذلك اتجه عدد من البنوك مؤخرًا لتمويل السيارات المستعملة للأفراد من الموظفين وأصحاب المهن الحرة، كأحد البدائل الأساسية لقرض السيارة الجديدة، حيث أن قروض السيارات الجديدة قد شهدت انخفاضا حادا بجميع البنوك بعد قرار تحرير سعر الصرف وتاثيرة على أسعار السيارات الجديدة خلال آخر 3 سنوات نظرا لأن نسبة كبيرة من مكونات السيارات يتم استيرادها بالخارج بالدولار.





انطلاقًا من حرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرائها الأعزاء، وتسهيلا منها لمتابعيها نستعرض معكم اليوم، تقرير مفصل عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة المستعملة من البنوك مختلفة.





البنك العربي

يقدم البنك العربي قرض شراء سيارة مستعملة بنسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة، بحد أقصي 900 ألف جنيه، بفترة سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تأمين على الحياة مجانًا.





وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة مستعملة فتتمثل في صورة الرقم الوطني للمقترض أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين، وايصال مرافق حديث للخدمات العامة (كهرباء غاز تليفون)، وخطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل، بالإضافة إلى كشف حساب راتب لآخر 3 أشهر للموظفين وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين، وشهادة بحالة السيارة الفنية والقيمة السوقية لها من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك العربي.





بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض يتراوح بين 15 ألف حتى 500 ألف جنيه، لتمويل شراء سيارة مستعملة بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، ويشترط البنك للحصول على القرض أن لا يزيد سن العميل عن 65 عاما عند سداد آخر قسط للسيارة، وأن يتحمل نسبة بين 40 إلى 50% من إجمالي قيمة السيارة.





وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على القرض فتتمثل في صورة من الرقم القومي وايصال مرافق، وشهادة بمفردات الراتب من مكان العمل أو شهادة اثبات دخل أو البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.





مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قروض لتمويل شراء سيارة مستعملة للوظفين ورجال الأعمال ولأنظمة الدفعات المقدمة وبضمان الأوعية الادخارية، حيث تصل نسبة التمويل إلى 600 ألف جنيه مصري، وعلى فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وأن يتراوح سن العميل بين 21 - 60 سنة عند انتهاء التمويل.





اما بالنسبة للمستندات والاوراق المطلوبة، تتمثل في طلب تمويل شراء سيارة، وصورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمصريين، وعرض سعر للسيارة المستعملة من الموزعين المعتمدين لدى البنك، بالاضافة إلى تقرير تقييم للسيارة من شركة التأمين المعتمدة لدى البنك، مع شهادة معتمدة ببيان مفردات المرتب أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط، وبالنسبة لرجال الأعمال يضاف كشف حساب بنكى للستة أشهر السابقة وسجل تجارى حديث (لرجال الأعمال)، وترخيص مزاولة المهنة (لذوي المهن الحرة).





بنك كريدي أجريكول

يقدم بنك كريدي أجريكول تمويل لشراء سيارة مستعملة يصل إلى 70% من قيمة السيارة، بحد أقصي 750 ألف جنيه، بفترة سداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 60 شهر، ويشترط البنك ألا يقل سن العميل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية مدة التمويل، وأن يكون الحد الأقصى لتاريخ تصنيع السيارة 5 سنوات.



