وزير المالية: بدء تطبيق الخدمة الإلكترونية لدفع الضرائب مطلع الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تعمل على عدة مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المالية بينها الإقرار الضريبي الإلكتروني.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء أنه يتم إجراء دمج مصلحتي الضرائب العامة، والقيمة المضافة في إطار تطوير المنظومة الضريبية.





وأوضح وزير المالية: "أجرينا تعديلات تشريعية تضمن وضع قانون ضريبي موحد للتسهيل على الممولين ودافعي الضرائب، كاشفا أنه بدءا من الشهر المقبل ستشهد تنفيذ التعامل الإلكتروني في دفع الضرائب وغيرها من المعاملات المالية.





ونوه بأن الفاتورة الإلكترونية ستحقق الربط المباشر لتعاملات الشركات والمحلات التجارية عبر قاعدة البيانات المسجلة في مصلحة الضرائب، متابعًا: "لن نحتاج إلى الاحتفاظ بالفواتير الورقية بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية".





وأكد، أن الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى القضاء على التهرب الضريبي، لافتا إلى أنه يوجد 2800 من طبار الشركات يمثلون 80% من ممولي المنظومة الضريبية.



