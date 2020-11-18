انحصار الأمطار على هذه المناطق.. تعرف على طقس الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: