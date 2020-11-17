موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، تنفيذ كافة طلبات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موسيماني يطلب ضم مهاجم سوبر 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، طلب من إدارة القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع مهاجم قوي ومميز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن موسيماني أبدى تحفظه على مستوى المهاجم السنغالي آليو بادجي، مرحبا برحيله لضم مهاجم أجنبي سوبر، حيث بات اللاعب السنغالي قريبًا جدًا من الرحيل.

ويعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من نقص عددي في مركز المهاجم الصريح في ظل مشاركة مروان محسن بصورة أساسية وعدم قناعة موسيماني بمستوى بادجي.

 

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