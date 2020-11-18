مشادة كلامية انتهت بمذبحة.. مفاجآت في جريمة حدائق الأهرام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت التحقيقات، عن مفاجآت في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، حيث إن المتهم نشبت بينه وبين شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل سكينا من المطبخ، فحاول اخيه الامساك به فقام بتسديد طعنات بجسد شقيقة.

وأفادت التحقيقات، أنه بمحاولة والدة المتهم الإمساك بنجلها، قام بتسديد طعنتين بالرقبة، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وعندما حاول زوج شقيقة المتهم الامساك به وأخذ السكين، أصابه أيضا بطعنات، وتم نقله على الفور للمستشفى.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مذبحة حدائق الأهرام حوادث بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

"هتبات معانا يومين وترجع".. التحقيقات تكشف سر مذبحة حدائق الأهرام

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرفض الدوري المصري ويقرر العودة لأوروبا

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم مصير الفيراري

منذ ساعة و 26 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي مع منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عامل يطعن شقيقه بسبب معاكسته لزوجته بالدرب الأحمر

خلافات من 6 شهور.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول مذبحة الطالبية

"اتخانق معاها".. شاب يقتل زوجة شقيقة في منشأة القناطر

"غيرة و10 طعنات".. مفاجآت بشأن المتهم بقتل زوجة شقيقه في منشآة القناطر

مذبحة أسرية في حدائق الأهرام.. شاب يقتل والدته وشقيقه والعناية الإلهية تنقذ زوج شقيقته

حاول إنقاذ زوجته.. تفاصيل مقتل مريض نفسي لوالدته وشقيقته بحدائق الأهرام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" الصحة تكشف التفاصيل

12:18 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

10:35 م

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:13 م

شوبير يكشف موقف محمد هاني من المشاركة أمام الزمالك

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»