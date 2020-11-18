بعد اتهامه بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة

قال ياسر طربوش، محامي طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، إنه تم تأييد الواقعة على أنها فعل فاضح، وليس تحرش، لافتًا إلى أن الفتاة أكدت أن الطبيب لم يلمسها أو يتحرش بها، ولم يحدث بينهما أي حديث.





وتابع "طربوش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "الطبيب نام من التعب والإعياء وحدثت له عملية إنماء، وكان في حالة عدم إدراك، ولم يرد على الفتاة أثناء حديثها معه عندما فعل ذلك ".





وأضاف محامي طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، أن المتهم أكد أن عملية الإنماء كانت بدون إدراك منه أو قصد، موضحًا أنه من الممكن أن يحصل الطبيب على براءة، وأن يتم حفظ القضية، وأن النيابة العامة هي التي ستحدد الحكم.





وعن عرضهم مبالغ مالية على والدة الفتاة للتصالح، أكد أنه لم يحدث، مضيفًا أن الفتاة دمرت مستقبل الطبيب، لافتًا إلى أن والده طبيب، وشقيقه مهندس، والآخر طالب في كلية الحقوق، وأن الفتاة تسرعت في حكمها على الطبيب، وكان يجب عليها أن تعلم حالة الطبيب لأنها طالبة في كلية الطب.





وعلق قائلًا: "الطبيب مش مجنون عشان يعمل كده الساعة 10 الصبح"، موضحًا أن الطبيب يتمتع بسمعة طيبة، وقام بفعل عفوي دون إدراك، ويجب أن يتم الحكم على الأمور بصورة مختلفة.



