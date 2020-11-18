بعد اتهامه بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال ياسر طربوش، محامي طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، إنه تم تأييد الواقعة على أنها فعل فاضح، وليس تحرش، لافتًا إلى أن الفتاة أكدت أن الطبيب لم يلمسها أو يتحرش بها، ولم يحدث بينهما أي حديث.

وتابع "طربوش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "الطبيب نام من التعب والإعياء وحدثت له عملية إنماء، وكان في حالة عدم إدراك، ولم يرد على الفتاة أثناء حديثها معه عندما فعل ذلك ".

وأضاف محامي طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، أن المتهم أكد أن عملية الإنماء كانت بدون إدراك منه أو قصد، موضحًا أنه من الممكن أن يحصل الطبيب على براءة، وأن يتم حفظ القضية، وأن النيابة العامة هي التي ستحدد الحكم.

وعن عرضهم مبالغ مالية على والدة الفتاة للتصالح، أكد أنه لم يحدث، مضيفًا أن الفتاة دمرت مستقبل الطبيب، لافتًا إلى أن والده طبيب، وشقيقه مهندس، والآخر طالب في كلية الحقوق، وأن الفتاة تسرعت في حكمها على الطبيب، وكان يجب عليها أن تعلم حالة الطبيب لأنها طالبة في كلية الطب.

وعلق قائلًا: "الطبيب مش مجنون عشان يعمل كده الساعة 10 الصبح"، موضحًا أن الطبيب يتمتع بسمعة طيبة، وقام بفعل عفوي دون إدراك، ويجب أن يتم الحكم على الأمور بصورة مختلفة.

وذكر أن الحالة النفسية للطبيب سيئة للغاية بسبب حبسه، وسيتم وضعه بمصحة نفسية لتخفيف آثار ما حدث له، مؤكدًا أن الطبيب ليس مجرمًا، وما قام به شيء غير إرادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيب التحرش بوابة الفجر الفجر التحرش

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

ليس محمد فاروق.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة جديدة من بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد الفوز على توجو.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اتهامه بالتحرش.. محامي طبيب الزقازيق يفجر مفاجأة جديدة عن الواقعة

منذ 41 دقيقة

غضب في الأهلي بسبب حسام البدري.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في سعر الدولار بدعم أخبار ايجابية حول الاقتصاد المصري

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرفع اسم نجم الأحمر من قائمة الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف سوريا بغارات جوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على زوجين هاربين من حكم مؤبد بحوزتهما نصف كيلو هيروين بالقليوبية

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خدعها بـ 5 جنيه.. سائق توك توك يتحرش بطفلة من ذوي القدرات في الشرقية

محامي الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بطنطا: "رفض الزواج بأحد المرضى فقامت بالتشهير به"

رئيس جامعة الزقازيق يعلق على واقعة طبيب ارتكب فعل فاضح داخل ميكروباص

"بعد حبسه 15 يوما".. تفاصيل تحرش معيد بجامعة الزقازيق بفتاة داخل ميكروباص

أول تعليق من والد الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح في ميكروباص بالشرقية: ابني برئ

اعتراف صادم للطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

أول تعليق من الاتحاد الألماني عقب الهزيمة بسداسية على يد إسبانيا في دوري أمم أوروبا

06:41 ص

تعليق صادم من توني كروس بعد فضيحة ألمانيا التاريخية أمام إسبانيا

03:41 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

02:16 م

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

12:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»