منتخب تونس يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
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حسم المنتخب التونسي تأهله غلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، بعد تعادله مع مضيفه التنزاني1-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.


وتقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الخاوي في الدقيقة العاشرة، وتعادل المنتخب التنزاني في الدقيقة 47 عن طريق فيصل سالوم.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث الأخير.

وأصبح المنتخب التونسي خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات حتى الآن.

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