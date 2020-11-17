عاجل - بعد أيمن أشرف.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:13 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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صدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، القلق إلى جماهير النادي الأحمر بعدما سقط في مباراة منتخب مالي أمام نظيره ناميبيا اليوم والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وتعرض ديانج للإصابة في الدقيقة 54 لينتزع قلوب الجماهير الأهلاوية والتي تخشى عدم لحاقه والمشاركة في نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك.

ولم يستطيع ديانج إكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 60 بعدما شعر ببعض الآلام.

وكان أيمن أشرف نجم الأهلي ومنتحب مصر قد تعرض للإصابة في مباراة المنتخب أمام توجو والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1 بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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