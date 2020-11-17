بعد ثلاثية توجو.. منتخب مصر يُكرس عقدة الفرنسي كلود لوروا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تغلب منتخب مصر على مضيفه منتخب توجو بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
افتتح محمد مجدي أفشة أهداف منتخب مصر بالدقيقة 18، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بالدقيقة 33، وعزز محمود حسن تريزيجيه تقدم الفراعنة بالهدف الثالث في الدقيقة 52، بينما سجل سجل إليوم بافيدجي هدف توجو الوحيد بالدقيقة 93 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، متفوقا على منتخب جزر القمر الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب توجو بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ونجح منتخب مصر في تكريس عقدة الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب توجو، والذي لم ينجح في تحقيق أي فوز على الفراعنة خلال مسيرته التدريبية.

وتقابل المدرب الفرنسي مع منتخب مصر في 5 مباريات خلال مشواره التدريبي، خسر 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

والتقي كلود لوروا خلال قيادته لمنتخب الكونغو الديمقراطية مع منتخب مصر في مباراتين خسر 4-1 في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتعادل المنتخبين في مباراة ودية 1-1.

بينما قاد المدرب الفرنسي منتخب توجو في 3 مباريات ضد منتخب مصر، الأولى كانت مباراة ودية عام 2017 وخسر 3-0، ثم تقابل في مباراتين بالتصفيات الحالية وخسر 1-0، 3-1 على الترتيب.

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