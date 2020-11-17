عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:35 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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تسبب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في أزمة جديدة للاعب الأهلي الجديد طاهر محمد طاهر بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها اللاعب في تدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولي في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وتعود القصة إلى تشخيص طبيب المنتخب لإصابة طاهر محمد طاهر والتي أعلن عنها طبيب الفراعنة بأنها شد خفيف في منشآ العضلة الأمامية يستوجب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لمدة عشر أيام على الأكثر.

وكانت المفاجأة حاضرة بقوة بعد اقتراب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي وضعه طبيب المنتخب حيث خضع اللاعب لاشعة جديدة للاطمئنان علي إصابته والتي تم تشخصيها بدقة مجددا وجاءت عبارة عن شد في منشآ العضلة الأمامية 1 سم يستوجب العلاج لمدة شهر كامل وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام أمام تشخيص طبيب المنتخب الخاطئ الذي تسبب في أزمة للاعب الأهلي الجديد الذي بات في حاجة إلى شهر كامل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بتدرييات المتتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولي.

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نجم الأهلي منتخب مصر طاهر محمد طاهر توجو الأهلي

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