عاجل.. نجم الأهلي يغيب شهرًا كاملًا بسبب الإصابة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:35 م
علي نبوي
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تسبب محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في أزمة جديدة للاعب الأهلي الجديد طاهر محمد طاهر بعد التشخيص الخاطئ للإصابة التي تعرض لها اللاعب في تدريبات المنتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولي في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
وتعود القصة إلى تشخيص طبيب المنتخب لإصابة طاهر محمد طاهر والتي أعلن عنها طبيب الفراعنة بأنها شد خفيف في منشآ العضلة الأمامية يستوجب تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لمدة عشر أيام على الأكثر.
وكانت المفاجأة حاضرة بقوة بعد اقتراب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي وضعه طبيب المنتخب حيث خضع اللاعب لاشعة جديدة للاطمئنان علي إصابته والتي تم تشخصيها بدقة مجددا وجاءت عبارة عن شد في منشآ العضلة الأمامية 1 سم يستوجب العلاج لمدة شهر كامل وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام أمام تشخيص طبيب المنتخب الخاطئ الذي تسبب في أزمة للاعب الأهلي الجديد الذي بات في حاجة إلى شهر كامل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته بتدرييات المتتخب الوطني قبل مباراة توجو الأولي.
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