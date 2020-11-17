بايدن يعلن عن الفريق الذي اختاره لمعاونته في البيت الأبيض

أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن عن تعيينات إضافية لكبار موظفي البيت الأبيض، مستعينا ببعض مساعديه الذين أمضوا فترة طويلة في الخدمة بالإضافة الى بعض الوجوه الجديدة.

وقد اختار بايدن، سيدريك ريتشموند، عضو الكونغرس عن ولاية لويزيانا لقيادة مكتب البيت الأبيض للعلاقات العامة.

أما جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن منذ شهر مارس، ستعمل نائبة لرئيس هيئة الأركان تحت قيادة رون كلين، الذي أعلن بايدن سابقا أنه سيكون رئيسا للموظفين.

كما اختار بايدن، ستيف ريتشيتي، للعمل كمستشار أول له، بعد أن كان يشغل منصب كبير استراتيجيي حملته الانتخابية لعام 2020. وأنتوني برنال، الذي كان نائب مدير الحملة سيعمل كمستشار أول للسيدة الأولى القادمة جيل بايدن.

أما جولي رودريغيز، التي شغلت منصب المدير السياسي للحملة الرئاسية لنائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس وانضمت لاحقا إلى حملة بايدن كنائبة لمدير الحملة، ستدير مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية. وستنتقل دانا ريموس، المستشارة العامة لحملة بايدن، لتكون مستشارة البيت الأبيض.

وستشرف آني توماسيني على عمليات المكتب البيضاوي، بعد أنا كانت إلى جانب بايدن لأكثر من عقد في أدوار مختلفة.