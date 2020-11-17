حاول إنقاذ زوجته.. تفاصيل مقتل مريض نفسي لوالدته وشقيقته بحدائق الأهرام

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كشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقته ربة منزل،وإصابة زوجها بطعنات.



وأفادت التحقيقات، أن زوج المجني عليها حاول إنقاذ زوجته، ولكنه أصيب أيضا.



وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.



وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقته وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

